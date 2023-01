Selbstliebe: Dellen am Körper stören Judith Rakers nicht!

Judith Rakers (47) ist mit sich selbst im Reinen. Die Journalistin ist den meisten Zuschauern vor allem durch die Tagesschau bekannt – seit 2005 ist sie Sprecherin der Nachrichtensendung der ARD. Vor einiger Zeit gab es bei der Blondine aber privat ein paar Veränderungen: Sie hat der Großstadt den Rücken gekehrt und lebt inzwischen auf dem Land. Dadurch hat sich auch Judiths Mindset verändert!

Im Interview mit Gala plaudert Judith aus, dass sie viel entspannter ist, seit sie einen anderen Lebensstil pflegt. "Vielleicht, weil ich mein Lebensglück gefunden habe und es gerade so sehr genieße", erklärte die 47-Jährige. Auch in Hinblick auf ihren Körper geht sie nun alles viel lockerer an: "In eine bestimmte Kleidergröße zu passen, ist mir aber auch nicht mehr wichtig. Ich war seit einigen Jahren bei keinem Society-Event mehr. Wenn ich die Wahl zwischen rotem Teppich und Lagerfeuer habe, weiß ich genau, wo es mich hinzieht."

Vermeintliche Makel an ihrem Körper stressen Judith nicht mehr – im Gegenteil. "Die ein oder andere Delle am Körper betrachte ich mit Liebe. Auch da hilft ein Blick in den Garten: Selbst die knackigste Karotte wird irgendwann schrumpelig", machte sie deutlich.

Getty Images Judith Rakers bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2018 in Hamburg

Instagram / judith_rakers Judith Rakers mit Pferden

Getty Images Judith Rakers im März 2017

