Während Schatzsuche: Dschungel-Gigi verdrückt Tränchen!

Gigi Birofio (23) zeigt sich wieder von seiner verletzlichen Seite. Der Realitystar war bereits in einigen Formaten zu sehen. Nach und nach hatte sich der 23-Jährige dort immer mehr als Playboy und Frauenschwarm entpuppt. Im Dschungelcamp wird der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer aktuell mit ganz anderen Dingen konfrontiert als in seinen bisherigen Shows. Zuletzt hatte er über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater gesprochen. Nun rührt Djamila Rowe (55) den sonst so harten Italiener zu tränen!

Nachdem Djamila offenbart hatte, dass sie sich mehr Kontakt mit ihrem Sohn wünsche, mussten die TV-Bekanntheit und der Tattoo-Fan sich gemeinsam auf eine Schatzsuche begeben. Die beiden mussten über einen Balken balancieren. Beide meisterten die Aufgabe ausgezeichnet und der Trash-Star wird unerwartet emotional. "Wäre ich Djamilas Sohn, wäre ich ganz stolz auf meine Mama!", meinte er und kämpfte plötzlich mit den Tränen. Die beiden gingen als Dreamteam wieder ins Camp. "Ich habe heute eine ganz neue emotionale, liebevolle Seite gesehen", verkündete die 55-Jährige.

Gigi hatte vor wenigen Tagen erst offenbart, dass er selber nicht das beste Verhältnis mit seinem Vater habe. "Mein Vater kann mir zum Beispiel nicht sagen 'Hey, mein Sohn, ich liebe dich’", hatte der Temptation Island V.I.P.-Star verraten. "Manchmal habe ich mir schon gedacht, ich kann eh nichts", hatte er sich außerdem erinnert.

RTL Gigi und Djamila während der Dschungel-Schatzsuche

RTL Gigi und Djamila im Dschungelcamp während der Schatzsuche

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten Djamila und Gigi umarmen sich

