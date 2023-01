Ayda Field lehnt "Real Housewives of Beverly Hills"-Rolle ab

Hat sie dieses Angebot abgelehnt? Seit über zwölf Jahren ist Ayda Field (43) nun schon mit Robbie Williams (48) verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe rundeten die vier Kinder Theodora (10), Charlton (8), Beau (2) und Colette das Familienglück ab. Abseits dessen gehen beide jedoch noch ihren Berufen nach – so auch die Schauspielerin. Doch Ayda soll nun ein attraktives Angebot ausgeschlagen haben!

Wie Daily Mail berichtet, soll die 43-Jährige angefragt worden sein, bei Real Housewives of Beverly Hills mitzumachen. Offenbar sollte Ayda für das Angebot umgerechnet rund 136.000 Euro kassieren – doch sie lehnte die Reality-TV-Show ab. Zuvor kursierten bereits Gerüchte, dass die Vierfachmama dafür im Gespräch sei, nachdem die Show selbst Andeutungen gemacht hatte und auch Aydas gute Freundin Crystal Minkoff zum Cast dazugekommen war.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Beauty in ihrem Podcast "Postcards From The Edge" darüber geplaudert, dass sie sich manchmal schuldig fühle, wenn sie trotz der Kinder ihren Job macht. "Es ist interessant, dass man sich als Frau – [...] und ich weiß nicht, ob das von den Erwartungen an uns herrührt – schuldig fühlt, wenn man dem nachgeht, was einem zusteht", führte Ayda aus.

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field, Oktober 2018

Getty Images Ayda Field bei der Paris Fashion Week 2022

Instagram / aydafieldwilliams Sänger Robbie Williams mit Ehefrau Ayda Field

