Kritik als arbeitende Mutter: Ayda Field findet es ungerecht

Das findet Ayda Field (43) total unfair! Seit 2010 ist das Model nun schon mit Robbie Williams (48) verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: Theodora (10), Charlton (8), Beau (2) und Colette. Abseits der Familie haben die beiden jedoch auch mit ihren Jobs alle Hände voll zu tun. Die Schauspielerin fühle sich jedoch schuldig, wenn sie ihrer Arbeit nachgeht – ganz im Gegensatz zu Robbie. Genau das findet Ayda unfair als arbeitende Mutter!

"Ich sehe, wie Robbie zur Arbeit geht und ich glaube, er denkt nie daran, dass das egoistisch sei", sagt die 43-Jährige in ihrem Podcast "Postcards From The Edge". "Doch es ist interessant, dass man sich als Frau – [...] und ich weiß nicht, ob das von den Erwartungen an uns herrührt – schuldig fühlt, wenn man dem nachgeht, was einem zusteht", führt sie weiter aus. Ayda verstehe nicht, warum man es als falsch oder egoistisch ansehe, wenn man als Frau mit Kindern arbeiten geht. "Warum tun wir das? Warum wird es plötzlich egoistisch?", fragt sie sich. Denn im Gegensatz zu ihr werde ihr Mann nie danach gefragt, ob er sich selbstsüchtig vorkomme, wenn er für mehrere Wochen lang auf Tour gehe.

Doch nicht bloß ihre Einstellung auf das Arbeitsleben habe sich für das Paar durch ihre vier Kinder verändert. Auch das Sexleben der beiden leide darunter. So verriet Ayda zuvor, dass dieses "komplett tot" sei. Dabei sei das Schlafzimmer des berühmten Ehepaares einst ein Ort "körperlicher Bedürfnisse" gewesen – heute sei jegliche Romantik "vollständig von den Kindern ausgelöscht" worden. Außerdem treibe Robbies Schnarchen seine Liebste teilweise an den Rand des Wahnsinns, sodass ihr jede Lust auf Zärtlichkeit vergehe.

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field im Juli 2022

Getty Images Ayda Field im Dezember 2018

Getty Images Ayda Field und Robbie Williams bei einer Charity-Gala

