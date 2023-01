Experten sind sicher: Beweisfoto von Prinz Andrew ist echt!

Immer mehr Stimmen melden sich! Prinz Andrew (62), der Sohn der verstorbenen Queen, sorgte in den vergangenen Jahren für Negativschlagzeilen. So soll er beispielsweise in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Ein bestimmtes Foto soll das beweisen. Darauf sieht man Andrew mit Virgina Roberts, die ihn wegen sexuellen Missbrauchs anklagte. Ghislaine Maxwell (61), die an Epsteins Machenschaften beteiligt gewesen war, meinte, das Foto sei nicht echt: Experten sind da anderer Meinung!

The Mail on Sunday berichtet: Es ist ein analoges Bild, welches in einem Fotolabor entwickelt wurde – und damit laut dem Magazin nicht bearbeitet werden konnte. Die Rückseite der Aufnahme zeigt das Datum, wann diese entwickelt wurde: am 13. März 2001. Somit wären das drei Tage, nachdem Andrew Virginia angeblich missbraucht haben soll.

Ghislaine sei trotzdem der Meinung, dass das Foto nicht echt ist. "Ich bin mir sogar sicher, dass es nicht echt ist. Es hat nie ein Original gegeben, und außerdem gibt es kein Foto. Ich habe immer nur eine Fotokopie davon gesehen", erklärte sie in einem Interview aus dem Knast.

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

ActionPress Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

