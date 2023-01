Freund beteuert: Vermisster Julian Sands ist sehr erfahren

Julian Sands (65) ist noch immer spurlos verschwunden. Der Schauspieler wird seit etwa zwei Wochen vermisst, nachdem er nahe Los Angeles eine Wanderung in die San Gabriel Mountains angetreten ist. Seitdem suchen zahlreiche Rettungskräfte am Boden und in der Luft nach dem "Warlock"-Star, doch die Suche wird durch die schlechten Wetterbedingungen immer wieder erschwert. Ein Freund von ihm ist allerdings noch voller Hoffnung: Julian soll nämlich ein sehr erfahrener Wanderer sein.

Im Interview mit Fox News erklärt sein Schauspielkollege Kevin Ryan, dass die Wanderung, die Julian angetreten ist, sehr anstrengend und eine große Herausforderung sei. Man brauche allein sechs bis acht Stunden, um den Gipfel zu erreichen! "Ich weiß, dass Julian ein sehr erfahrener Wanderer und sehr willensstark ist. Er ist sehr, sehr fit. Und wir hoffen sehr, dass er wieder zurückkommt", betont er. Kevin gebe die Hoffnung nicht auf, dass Julian durchhält.

Weniger hoffnungsvoll äußerte sich jedoch sein Bruder in einem Interview mit Craven Herald am Dienstag. "Er ist noch nicht als verschollen oder tot erklärt worden, aber ich weiß in meinem Herzen, dass er von uns gegangen ist", gab Nick Sands traurigerweise zu.

Anzeige

Getty Images Julian Sands, Filmdarsteller

Anzeige

Getty Images Julian Sands, Filmstar

Anzeige

Getty Images Julian Sands, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de