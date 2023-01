Macht sich Shakira etwa über ihren Ex Gerard Piqué lustig?

Ist das ein erneuter Seitenhieb? Gerard Piqué (35) hatte am Donnerstag seine Beziehung zu Clara Chia Marti mit einem niedlichen Bild im Netz offiziell gemacht. Er und Shakira (45) scheinen einander seit dem Release ihres Diss-Tracks nichts mehr zu schenken. Keine 24 Stunden nach dem Post des ehemaligen Barcelona-Stars veröffentlichte auch die Mutter seiner zwei Kinder ein Video auf Social Media. War das Shakiras Antwort auf Gerards Bild?

In dem Video, das die 45-Jährige auf Instagram postete, spielt sie ihren Hit "BZRP Music Sessions, Vol. 53" in einer lateinamerikanischen Merengue-Version. Es scheint, als wolle Shakira den Liedtext erneut für sich sprechen lassen. Dazu bewegt die Musikerin ihre Hüften im Rhythmus und grinst immer wieder neckisch in die Kamera. "Frauen weinen nicht mehr, Frauen tanzen Merengue!", betitelte sie ihren Post, der auf die Strophe "Frauen weinen nicht mehr, Frauen rechnen ab" aus dem Originaltext anspielt.

Eine weitere Textzeile aus ihrem Trennungstrack, in dem sie anscheinend mit ihrem Ex abrechnet, lautet: "Es ist klar, dass es nicht meine Schuld ist, wenn sie dich kritisieren." Obwohl Gerards Bild mit seiner neuen Freundin mehr als dreieinhalb Millionen Likes erzielen konnte, häufen sich unter dem Schnappschuss kritische Stimmen. "Genieße es, solange es anhält, deine Kinder können Instagram auch sehen", schrieb ein User, während ein anderer kommentierte: "Du hättest eine Weile warten können, oder? Aus Respekt gegenüber deiner Ex-Partnerin?"

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué und seine neue Freundin

Getty Images Gerard Piqué, Fußballer

Getty Images Shakira im Februar 2020 in Miami

