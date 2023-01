Mit Jennifer Garner: Matthias Schweighöfer dreht in L.A.!

Matthias Schweighöfer (41) ist in Hollywoods angekommen! In Deutschland gehört er schon seit Jahren zu den Top-Schauspielern und bringt auch seine eigenen Filme raus. Doch inzwischen hat er sich auch in Hollywood etabliert und zieht einen US-Job nach dem anderen an Land: So drehte er im Streifen "Oppenheimer" beispielsweise mit Matt Damon (52) oder Rami Malek (41). Und nun spielt Matthias schon wieder neben einer Golden Globe-Gewinnerin!

Auf Instagram teilte er ein Foto, auf dem er neben Jennifer Garner (50) in die Kamera lächelt. "Superstolz, mit dieser fantastischen Schauspielerin "Family Leave" drehen zu dürfen. [...] Liebe Grüße an euch liebe Menschen aus Los Angeles!", untertitelte Matthias den Schnappschuss glücklich. Die Komödie "Family Leave" wird auf Netflix erscheinen, die zweite Hauptrolle neben Jennifer hat Ed Helms (49) übernommen.

Die Fans teilten in den Kommentaren Matthias' Begeisterung für seine Schauspielkollegin. "Du hast es auf die ganz große Bühne geschafft! Gratuliere", schrieb ein User. "Darfst stolz auf dich sein für das, was du bis jetzt alles geleistet hast", stimmte ihm ein weiterer zu. "Woran merkt man, dass man es geschafft hat?! Wenn du plötzlich mit ganz großen Schauspielern zusammen drehen darfst", erklärte ein anderer Nutzer beeindruckt.

Getty Images Jennifer Garner im September 2022

Getty Images Ed Helms, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer im Oktober 2022 in München

