Plant Conor McGregor MMA-Comeback nach seinem Knöchelbruch?

Ist Conor McGregors (34) Pause von den Wettkämpfen vorbei? Der gebürtige Ire wurde 2013 von der Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC in die USA geholt. Seitdem bestritt er schon einige Kämpfe, aus denen er als Gewinner herausgegangen ist. Allerdings wurde er 2021 zu einer Ruhepause gezwungen: Während des Fights mit Dustin Pourier hatte sich der Kampfsportler den Knöchel gebrochen und musste operiert werden. Nun klingt es allerdings so, als würde Conor wieder in den Käfig steigen.

Auf Instagram postete der 34-Jährige ein Bild, das ihn vor dem Wettkampf zeigte, in dem er seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen hatte. In der Aufnahme sieht man den Sportler mit einem blauen Gymnastikband trainieren. "Ich sehe, wie die Kämpfer Schlange stehen", schrieb der Ire zu dem Foto dazu. Auch wenn er nicht explizit von einem Comeback nach seiner Verletzung spricht, deutet zumindest seine Formulierung darauf hin: "Ich weiß, was auf mich zukommt, ich bin bereit."

Das ist aber nicht das Einzige, was Conor zu verkünden hat: 2015 war der MMA-Kämpfer in der TV-Show "The Ultimate Fighter" als Trainer zu sehen – nun soll er diese Rolle erneut übernehmen. "Ich trainierte mein Team zum Sieg. Verrückt, was für eine Reise", erinnerte sich der Sportler zurück und fügte dem hinzu: "Man hat mir gerade angeboten, diese Rolle erneut zu übernehmen. Das gefällt mir."

Getty Images Conor McGregor im Mai 2022

Getty Images Conor McGregor im Juli 2021

Getty Images Conor McGregor im Januar 2020

