Schwangere Anna Adamyan zeigt ihr kleines Babybäuchlein!

Sieht man Anna Adamyan (26) etwa schon die Schwangerschaft an? Die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin musste wegen ihrer Endometriose-Erkrankung einige Tiefschläge auf dem Weg zum Familienglück verkraften. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich jedoch aus: Anfang Dezember verkündete sie die freudige Nachricht, dass sie nach einer künstlichen Befruchtung endlich schwanger ist. Seitdem hält sie ihre Community über ihre Schwangerschaft stets auf dem Laufenden. Mittlerweile ist bei Anna bereits ein kleines Babybäuchlein zu erkennen!

Auf Instagram teilte die Frau von Sargis Adamyan (29) Aufnahmen von sich in einem Friseurladen. Dabei trägt die Beauty eine enge beigefarbene Hose und ein weißes Oberteil, ihre Haare sind frisch gestylt. Auch wenn sie offenbar ihre neue Frisur zeigen wollte, rutscht der Blick dennoch zu ihrem Bauch – und siehe da: An ihrer Körpermitte ist tatsächlich eine kleine Wölbung festzustellen! "Genießt euer Wochenende. Wir gehen es ruhig an, machen einen großen Spaziergang", klärte sie unter ihrem Beitrag ihre Fans über ihre Wochenendpläne auf.

Spurlos geht die Schwangerschaft jedoch nicht an dem Model vorbei: Sie habe mit Übelkeit und Unwohlsein sehr zu kämpfen. "Ich bin nach wie vor sehr müde und das Energielevel ist bei 20 Prozent", hatte sie vor wenigen Wochen in ihrer Story zugegeben. Zudem schmerze ihr Unterleib auch ab und an, zudem bereite ihr der Ischiasnerv Probleme.

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de