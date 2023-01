Trennung von Stefan Mross: Anna-Carina spricht über Gründe

Das war der Grund! Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) hatten sich 2016 in der Sendung "Immer wieder sonntags" kennengelernt und waren seitdem liiert. Im Jahr 2019 machte Stefan der Sängerin einen Antrag, im Sommer 2020 folgte die Hochzeit. Doch die Ehe hielt nur etwas mehr als zwei Jahre. Im November 2022 gab das Paar bereits das Ehe-Aus bekannt. Jetzt spricht Anna-Carina erstmals darüber, ob der Altersunterschied ein Grund für die Trennung war.

"Er hatte sehr viel alten Ballast in unsere Ehe gebracht, der mich als junge Frau immer mehr belastete", gab Anna-Carina in einem Interview mit Bunte zu. "Ihn von seinen alten Gewohnheiten wegzubringen, ging nicht von heute auf morgen", berichtete sie weiter. Gemeinsam haben sie versucht, die Herausforderungen in der Ehe zu meistern – sind jedoch offensichtlich gescheitert. Am Ende habe sich das Ex-Paar gemeinsam dazu entschieden, die Beziehung zu beenden.

Stefan war etwa einen Monat nach der Trennung wohl noch nicht darüber hinweg. In seiner Instagram-Story teilte er einige Worte zu seiner Ex: "Uns beiden ist es unglaublich wichtig, auch weiterhin als 'Team' zu agieren oder wie es in einem unserer Duette heißt 'Stark wie zwei' zu sein."

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

ActionPress Anna-Carina und Stefan Mross bei ihrer Verlobung

Feil, Bernd Anna-Carina Woitschack im November 2022 in München

