Trotz Anordnung: Alice Evans erscheint nicht vor Gericht

Was hat sich Alice Evans (51) dabei gedacht? 2021 gaben die Schauspielerin und Ioan Gruffudd (49) bekannt, sich nach 14 Jahren Ehe getrennt zu haben. Seitdem liefern sie sich einen öffentlichen Rosenkrieg: Nachdem Alice das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter bekommen hatte, ging Ioan dagegen vor und erwirkte sogar eine einstweilige Verfügung gegen seine Ex. Gegen diese soll die Blondine bereits zweimal verstoßen haben, weshalb sie sich vor Gericht hätte verantworten müssen. Alice erschien allerdings nicht!

Das berichtet jetzt Mail Online: Obwohl sich die 51-Jährige zu den Vorwürfen äußern sollte, erschien sie nicht zur Gerichtsverhandlung. Weder Alice noch ihr Anwalt erklärten ihre Abwesenheit. Der Beauftragte des Obersten Gerichtshof von Los Angeles stellte daraufhin einen Antrag auf Haftbefehl gegen die "102 Dalmatiner"-Darstellerin. Sie könnte allerdings die Inhaftierung vermeiden, indem sie eine Kaution bis zur nächsten Anhörung hinterlegt.

Der Rosenkrieg des Ex-Paares scheint nun erneut zu eskalieren – obwohl das Gericht erst im September vergangenen Jahres einen Mediator angeordnet hatte: "Die Eltern sind gesetzlich verpflichtet, an einer Mediationsorientierung / einem Elternbildungsprogramm und an einer Mediationssitzung teilzunehmen, bevor sie zu einer Verhandlung über das Sorgerecht und/oder Besuchsrecht für ihre Kinder erscheinen", erklärte das Oberste Gericht von Los Angeles in einem Statement dazu.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Töchtern

Getty Images Alice Evans, Schauspielerin

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd, Schauspieler

