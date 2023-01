UK-Rückkehr? Prinz Harry und Meghan in den USA unten durch!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) bekommen wieder einmal Gegenwind! 2020 waren die Eheleute in die USA gezogen. Zuvor hatten die beiden sich dazu entschieden, ihre royalen Pflichten niederzulegen. Der Royal und die einstige Schauspielerin leben aktuell auf einem idyllischen Anwesen in Montecito. Bereits vor einigen Monaten hatte ein Insider behauptet, dass sie dort nicht sonderlich beliebt wären. Nach aktuellem Stand hat sich das wohl immer noch nicht geändert!

Nachdem Harry Anfang Januar mit "Reserve" seine Memoiren auf den Markt gebracht hatte, sollen die Sussexes unbeliebter denn je sein. Das zumindest behauptete nun Kinsey Schofield in dem Podcast "To Di For". Laut der royalen Expertin sollten Harry und Meghan besser zurück nach Hause gehen, da sich die Amerikaner nicht für sie interessieren würden. "Sie bieten nichts [...] wenn sie also weiterhin für irgendjemanden von Wert sein wollen, denke ich, dass sie näher an der britischen Königsfamilie sein müssen", erklärte sie dazu.

Aktuell wollen Harry und Meghan aber angeblich auf keinen Fall zurück nach Großbritannien. In den USA sollen sie sich sehr wohlfühlen – genauso wie ihre Kids Archie Harrison (3) und Lilibet Diana (1). Bereits wenige Monate nach ihrer Heirat im Jahr 2018 war die ehemalige Suits-Darstellerin erstmals schwanger geworden. "Wir wollten nicht warten. Wir wollten beide sofort eine Familie gründen", hatte Harry dazu in seiner Autobiografie "Reserve" erklärt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

