"Unfassbar toll": Tom Beck gratuliert Ehefrau zum Geburtstag

Hier liegt Liebe in der Luft! Tom Beck (44) und Chryssanthi Kavazi (34) teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch den Beruf: Beide sind als Schauspieler tätig. Seit 2018 sind die zwei verheiratet und haben ein gemeinsames Kind. Chryssanthi feiert heute ihren 34. Geburtstag und das ist ihrem Ehemann natürlich nicht entgangen. Tom gratuliert seiner Ehefrau in den sozialen Medien nun ganz romantisch!

Auf Instagram schreibt der "Männertag"-Darsteller: "Alles Gute an meine bessere Hälfte! Du bist einfach eine unfassbar tolle Frau! Innerlich hübsch wie keine Zweite und äußerlich sowieso! Ich liebe dich! Dein Tommi." Seinen Beitrag beschmückt der 44-Jährige mit süßen Pärchen-Pics der beiden. Tom zeigt auch eine scherzhafte Seite, indem er beispielsweise ein Foto hochlädt, auf dem Chryssanthi mit offenem Mund schläft.

In den Kommentaren lassen viele weitere User ihre Glückwünsche für die Frau des Schauspielers ausrichten. So schreibt Moderatorin Angela Finger-Erben (42): "Du Glücklicher!" und Schauspielkollege Jan Sosniok (54) meint: "Alles Gute an deine bessere Hälfte!" Auch Toms Geburtstag lässt nicht lange auf sich warten: Der "Alarm für Cobra 11"-Darsteller wird Ende Februar 45 Jahre alt.

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck in schöner Kulisse

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck posieren in Anzügen

Anzeige

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck küssen sich

Anzeige

Wusstet ihr, dass Tom und Chryssanthi schon seit knapp fünf Jahren verheiratet sind? Ja, das wusste ich bereits... Nein, das wusste ich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de