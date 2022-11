Eheleben: Damit nerven sich Chryssanthi Kavazi und Tom Beck!

Chryssanthi Kavazi (33) gewährt Einblicke in ihr Eheleben! Die GZSZ-Darstellerin geht schon seit rund sieben Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Tom Beck (44) durchs Leben. Das Paar krönte sein Glück 2018 mit seiner Hochzeit – und 2019 kam dann zudem der gemeinsame Sohn zur Welt. Die Schauspielerin und der Alarm für Cobra 11-Star sind zusammen also total happy. Aber Chryssanthi und Tom können sich gegenseitig auch so richtig auf die Palme bringen!

Gegenüber RTL sprach Chryssanthi jetzt über Momente in ihrer Ehe, in denen sie ihrem Tom so richtig auf den Geist geht. "Wir haben ein Auto – und meistens fahre ich damit. Ich lasse diesen Autoschlüssel immer in meiner Jackentasche, in meiner normalen Tasche oder in einer anderen Tasche", erklärte die 33-Jährige und betonte: "Wenn er dann morgens diesen Schlüssel sucht, ist der halt nie in dieser Schüssel, wo eigentlich der Schlüssel liegen sollte. Er kriegt die Krise."

Umgekehrt kann aber auch Tom Chryssanthi zur Weißglut bringen! "Ich bin immer sehr schnell im Reden und superschlecht in Sprichwörtern. Immer, wenn er mich korrigiert. Wenn es dann in einer Diskussion ist und er sagt: 'Chris, das hast du jetzt gerade falsch gesagt.' Oh, da dreh ich durch", lachte die stolze Familienmutter.

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi in Berlin, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im Juli 2022

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "One Mic Stand"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de