Wegen Trennung von Gisele? Tom Brady verlor viel Gewicht!

Das Beziehungsende nimmt ihn wohl sehr mit! Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) gaben im vergangenen Oktober ihre Trennung bekannt. Der Football-Star und das Topmodel waren insgesamt für dreizehn Jahre verheiratet und sind Eltern zweier gemeinsamer Kinder. Dass Tom das Liebes-Aus nicht kalt lässt, kommt dabei nicht überraschend, doch wie stark es ihm zusetzte, war nicht bekannt. Jetzt stellt sich heraus: Tom machte die Trennung von Gisele auch körperlich sehr zu schaffen!

Wie der ESPN-Reporter Jeff Darlington schildert, habe Tom in Folge des Beziehungsendes fast sieben Kilo verloren. "Brady weiß ganz genau, dass sein mentaler Fokus für einen Großteil der Football-Saison ganz woanders war", wird berichtet. Im Weiteren heißt es: "Seine körperliche Statur war nach dem Abnehmen in Hinsicht auf seine Karriere sehr in Gefahr." Zudem habe sein psychischer Stress den 45-Jährigen schon vor Beginn der regulären Football-Saison entmutigt.

Der Sportler selbst meinte im vergangenen Jahr: "Jeder Mensch muss mit den unterschiedlichsten Situationen klarkommen, und wir müssen alle mit persönlichen Herausforderungen in unserem Leben umgehen können." Zuvor hatte der NFL-Star bereits eine elftägige Pause vom Training für die kommende Football-Saison eingelegt.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Tom Brady, Dezember 2022

