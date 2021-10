Dass er sich das mit seinen 90 Jahren noch zutraut! Hollywoodstar William Shatner (90) wird schon ganz bald zum Weltraumtouristen. In den 60er Jahren wurde der Schauspieler der breiten Masse als Captain Kirk in der Serie Star Trek bekannt. Über 50 Jahre später wird er nun ganz in echt ins Weltall fliegen. Shatner gehört zu den wenigen Auserwählten, die in Jeff Bezos' (57) Rakete einen Rundflug in den Orbit machen dürfen!

Im vergangenen Juli war der Amazon-Gründer selbst als einer der ersten Passagiere beim Flugdebüt seiner Kapsel "New Shepard" dabei gewesen. Am 12. Oktober darf nun Shatner den rund zehnminütigen Flug in die Schwerelosigkeit absolvieren, wie Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin bereits Anfang der Woche bestätigte. Auf der New Yorker Comic-Con sprach Shatner am Donnerstag über sein bevorstehendes Abenteuer. Auf die Idee, eine echte "Star Trek"-Legende in die Stratosphäre zu schießen, sei sein Produzentenfreund Jason Ehrlich gekommen: "Er fragte mich, ob es nicht großartig wäre, Captain Kirk da hochzuschicken. Und ich habe erst gesagt: 'Verdammt noch mal, Jason, niemand interessiert sich heute dafür, ob Captain Kirk ins All fliegt.' Er hat aber zum Glück weiter an der Idee festgehalten", berichtete der Filmstar. Blue Origin habe aus dem Spaß dann Ernst werden lassen.

Ganz so cool wie seine frühere Figur Captain Kirk wird Shatner aber wohl nicht das Raumschiff betreten. Der Rentner erklärte nämlich, dass er gerade ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle durchlebe: "Ich habe Angst. Ich bin Captain Kirk und habe Angst, ins Weltall zu fliegen. Nein, eigentlich habe ich nicht wirklich Bammel... doch, eigentlich schon. Die Angst kommt und geht wie eine sommerliche Erkältung." Ob die Sorgen begründet sind? Der 90-Jährige wird mit dem Ausflug schließlich der älteste Raumfahrer ever sein.

Blue Origin/MEGA Die New-Shepard-Rakete von Blue Origin

mptvimages.com / MEGA Leonard Nimoy und William Shatner im "Star Trek"-Film 1979

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

