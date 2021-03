Trotz Trennung haben diese beiden immer noch ein gutes Verhältnis zueinander! Seit einem Jahr ist der Star Trek-Star William Shatner (90) von seiner Ex Elizabeth geschieden. Nach 18 gemeinsamen Ehejahren gehen sie seit geraumer Zeit getrennte Wege. Für den Schauspieler war das die vierte Scheidung. Doch ihrer freundschaftlichen Verbundenheit hat dieses Liebes-Aus keinen Abbruch getan: William feierte vor wenigen Tagen mit seiner ehemaligen Frau seinen 90. Geburtstag!

Am Montagnachmittag erwischten Paparazzi die beiden gemeinsam in einem Auto in Kalifornien. Zusammen mit seiner Ex zelebrierte der Hollywood-Star seinen 90. Ehrentag. Vor allem auf den Aufnahmen wirkt das Ex-Paar mehr als entspannt und ziemlich vertraut – da es sich im Fahrzeug angeregt zu unterhalten scheint. Von möglichen Nachwehen der vergangenen Scheidung ist bei dem einstigen Liebespärchen absolut nichts zu spüren.

Während ihrer Scheidung hatten die zwei keinen Rosenkrieg geführt. Grund dafür: William und Elizabeth hatten einen äußerst detaillierten Ehevertrag. So wurde das Vermögen bereits aufgeteilt und der 90-Jährige musste seiner ehemaligen Gattin umgerechnet "nur" rund 1,8 Millionen Euro zahlen. Diese Art Pauschalbetrag hatten die beiden bereits vor ihrer Ehe 2001 vereinbart.

Getty Images William Shatner, Schauspieler

Getty Images Elizabeth und William Shatner im September 2017

Getty Images William Shatner, Hollywoodstar

