Besties? So nah stehen sich Channing Tatum und Salma Hayek

Die beiden haben einander gesucht und gefunden. Am 9. Februar ist es endlich so weit: Der dritte Teil von Magic Mike erscheint in den Kinos. In dem Streifen wird Channing Tatum (42) wieder seine Tanzkünste in der Rolle eines Strippers unter Beweis stellen. Zum ersten Mal in der Filmreihe wird Salma Hayek (56) zu sehen sein, die für Thandiwe Newton eingesprungen ist. Am Set sind die beiden Schauspieler eng zusammengewachsen: Channing und Salma sind mittlerweile beste Freunde!

In einem Interview mit People sprach der "Step Up"-Darsteller über die Dreharbeiten. "In diesem Film geht es unter anderem darum, was eine Frau will. Salma und ich führen darüber einen Dialog miteinander […]. Ihr werdet in diesem Film sehen, dass Salma und ich schöne Momente haben", teaserte der 42-Jährige an. Nicht nur in dem Streifen erleben die beiden viel, denn auch abseits des Sets verstehen sie sich sehr gut. "Salma und ich reden über alles. Wir sind beste Freunde" , verriet er.

Während der Dreharbeiten konnte sich die Mexikanerin von den Tanz-Skills ihres Besties überzeugen. "Wenn ihr vorher schon dachtet, dass er tanzen kann, werdet ihr feststellen, dass ihr noch gar nicht die Spitze gesehen habt. Seine Tanzkünste – er ist einfach noch besser geworden", hatte die 56-Jährige von ihrem Kollegen geschwärmt.

Getty Images Channing Tatum im März 2022

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit Channing Tatum

Getty Images Salma Hyek bei den Golden Globe Awards 2023

