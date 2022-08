Salma Hayek schwärmt von Channing Tatums "Magic Mike"-Dance!

Salma Hayek (55) verrät einige heiße Details! Während der Dreharbeiten für den dritten Teil von Magic Mike wurden im vergangenen April frohe Neuigkeiten verkündet: Zu dem Cast der Stripper-Filmreihe stieß Salma dazu, nachdem Thandiwe Newton ausgestiegen ist. So konnte sich die gebürtige Mexikanerin ein Bild von Channing Tatums (42) Tanzkünsten machen, der wieder den Striptease-Tänzer Magic Mike in dem Streifen verkörpert. Salma verriet nun, dass sie von Channings Strip-Dance sogar ziemlich angetan ist!

In einem People-Interview kam die House of Cards-Darstellerin auf die "Magic Mike"-Dreharbeiten zu sprechen. Die sollen ihr zufolge teilweise wirklich anstrengend gewesen sein: "Ich will mich ja nicht beschweren, aber an einem durchschnittlichen Tag musste ich mit zwölf Strippern arbeiten. Nicht mit einem, nicht mit zwei – sondern zwölf! Es war harte Arbeit." Doch das viele Training brachte auch einige Vorteile mit sich, so konnte die 54-Jährige einen Blick auf ihren Kollegen Channing beim Tanzen werfen. "Wenn ihr vorher schon dachtet, dass er tanzen kann, werdet ihr feststellen, dass ihr noch gar nicht die Spitze gesehen habt. Seine Tanzkünste – er ist einfach noch besser geworden", schwärmte sie von dem 42-Jährigen.

Die beiden haben sich während ihrer gemeinsamen Arbeit wohl auch ziemlich gut verstanden. So teilte Salma anlässlich Channings 42. Geburtstag ein Video auf Instagram, das die zwei Schauspieler Arm in Arm lachend bei einem Tänzchen zeigt. Dabei trug die Latina ein luftiges Sommerkleid, während der US-Amerikaner in einer Jogginghose das Tanzbein schwang.

Anzeige

Getty Images Channing Tatum im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit Channing Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de