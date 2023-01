DSDS-Juroren Leony und Katja Krasavice sind eng befreundet!

Wer hätte das gedacht? Katja Krasavice (26) und Leony sitzen in der diesjährigen Staffel von DSDS neben Pop-Titan Dieter Bohlen (68) und Pietro Lombardi (30) am Jurypult. Beide Frauen sind mit ihrer eigenen Musik sehr erfolgreich und stürmten schon mehrmals die Charts. In der Castingshow ist die Stimmung zwischen den Sängerinnen augenscheinlich sehr gut, doch die Sympathien füreinander gehen wohl noch weit über DSDS hinaus: Leony und Katja sind mittlerweile enge Freundinnen!

Im Talk mit Radio ENERGY offenbart Leony: "Katja und ich haben die erste Folge von DSDS zusammen geschaut. Wir schreiben uns auch oft über WhatsApp. Wir sind wirklich gut befreundet." Im Weiteren meint die "Faded Love"-Interpretin: "Vor allem bei den Auslands-Recalls verbringst du auch hinter den Kameras superviel Zeit miteinander. Du gehst abends zusammen essen, sitzt gemeinsam am Strand und man quatscht bis spät in die Nacht."

Die 25-jährige Künstlerin mache kein Geheimnis daraus, dass sie sich mit der Rapperin so gut versteht. "Es ist unheimlich schön und superlustig, DSDS jetzt zusammen zu schauen. Der Sekt ist kaltgestellt, wir essen Chips und bestellen uns was zu essen," erklärt die Blondine.

