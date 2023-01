"Dieters Hausfrau": Leony kontert der fiesen DSDS-Kritik

Leony kann über die fiesen Sprüche nur lachen! Die Musikerin gehört in diesem Jahr zum ersten Mal zur Jury der letzten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. An der Seite von Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30) und Katja Krasavice (26) entscheidet die Sängerin über das Weiterkommen der Kandidaten und teilt ihr Expertenwissen. Doch dafür bekam die Blondine zuletzt auch Kritik – denn einige Zuschauer zweifelten ihr Können und ihre Popularität an. Darauf reagiert Leony jetzt mit einer Menge Humor!

"Darf jetzt jeder in die Jury? Bist du nicht die Hausfrau von Dieter?" – solche fiesen Sätze muss sich das Stimmwunder anhören. Doch Leony lässt sich davon nicht unterkriegen: Auf ihrem TikTok-Profil teilte die 25-Jährige jetzt ein Video, das sie beim Putzen zeigt. Während im Hintergrund ihr Hit "Remedy" läuft, wischt sie ihre Wohnung – und staubt ganz nebenbei ihre Goldenen Schallplatten ab. Ihre Fans sind von diesem Konter begeistert: "Ihr Humor ist eine 10/10, lieben wir!"

Leony nimmt den Hate gelassen – das hatte sie auch schon gegenüber Promiflash betont: "Nur weil man mein Gesicht noch nicht kannte, heißt das nicht, dass ich unerfahren bin oder keinen Erfolg habe!" Sie wisse ganz genau, wer sie sei und was sie erreicht habe, hatte die Beauty versichert.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

TikTok / leony.music Leony auf TikTok

RTL / Viktor Schanz Popstar Leony

