Echt oder Fake? Anna Iffländer zeigt sich mit neuer Frisur

Hatte Anna Iffländer etwa Lust auf eine Typveränderung? Mit langer, blonder Wallemähne – so kennen ihre Fans die ehemalige Love Island-Teilnehmerin. Doch im Januar des vergangenen Jahres hatte der Reality-TV-Star seine Bewunderer erstmals mit einer haarigen Veränderung überrascht: Sie hatte sich ihre Mähne braun färben lassen. Nun zeigte sich Anna erneut mit einer neuen Frisur im Netz: einem blonden Long Bob.

"Na, was sagt ihr? Ich mag beides, kurz und lang", kommentierte die einstige Ex on the Beach-Kandidatin ihren neuen Haarschnitt. Doch hat sie sich wirklich getraut, sich von ihrer langen Mähne zu trennen oder handelt es sich etwa nur um eine Perücke? Diese Frage stellte Anna ihren Fans und die waren sich direkt einig: Der Realitystar trägt eine Perücke!

Und damit sollten sie offenbar recht behalten. Nur wenige Stunden später teilte die Influencerin einen Clip in ihrer Instagram-Story, der sie wieder mit langen Haaren zeigt. "Ich habe übrigens später einen Friseurtermin. Aber noch bleiben die lang", verriet Anna. Der Griff zur Schere sei jedoch geplant. "Mitte/Ende des Jahres werden sie dann vielleicht kurz", plauderte sie aus.

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer, Influencerin

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im Juli 2022

Anzeige

Instagram / annaiff Anna Iffländer im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de