Nach Ehe-Aus mit Mike: Jana Kramer zeigt ihren neuen Freund!

Jana Kramer (39) bringt Licht ins Dunkle. Die Schauspielerin und der Football-Spieler Mike Caussin (35) gingen sechs Jahre lang gemeinsam durch das Leben, bis die Beauty 2021 die Scheidung einreichte. Der Sportler soll mit mehr als 13 Frauen etwas gehabt haben, weshalb die One Tree Hill-Darstellerin den Schlussstrich gezogen hatte. Vor wenigen Wochen überraschte sie dann mit der freudigen Nachricht, glücklich vergeben zu sein – nun verrät Jana sogar, wer der Glückliche ist!

Auf Instagram postete die zweifache Mutter ein Bild mit ihrem Freund und lüftete damit das Geheimnis um ihre neue Liebe. Die Aufnahme zeigt die Schauspielerin in einer braunen Bluse in den Armen ihres Liebsten liegen. Der wiederum kombinierte eine dunkle Jeans mit einem weißen Rollkragenpullover sowie einem schwarzen Jackett. Beide haben ein breites Grinsen im Gesicht und wirken dabei überglücklich. "Zurück zu dem Zeitpunkt, wo alles begann... Auch das ist so typisch für uns – der Versuch, ein Foto zu machen", kommentierte die 39-Jährige ihren Beitrag.

Jana verriet mit ihrem Post aber nicht nur, wie ihr neuer Partner aussieht, sondern auch seinen Namen, indem sie ihn auf dem Bild markierte: Bei dem neuen Mann an der Seite der Schauspielerin handelt es sich um den Unternehmer sowie Stürmer- und Offensivtrainer Allan Russell.

Getty Images Mike Caussin und Jana Krame im Januar 2019

Getty Images Jana Kramer bei den E! People's Choice Awards, 2019

Getty Images Jana Kramer im Januar 2018

