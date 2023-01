"Riverdale" brachte die Essstörung von Camila Mendes zurück

Hat sich Camila Mendes (28) mit Riverdale etwa keinen Gefallen getan? Mit der Rolle der Veronica Lodge in dem Netflix-Drama erlangte die Schauspielerin große internationale Bekanntheit. Doch zu welchem Preis? Schon seit mehreren Jahren spricht die Beauty offen über ihre Essstörung und möchte anderen Betroffenen Mut machen. Nun verrät Camila, dass die erste Staffel von "Riverdale" ihre Essstörung erneut entfachte!

"Ich habe mir jede Folge angesehen und gedacht: 'Oh mein Gott, wie sieht mein Bauch da aus'. Ich war so verunsichert und das hat meine Essstörung wieder befeuert", erzählt sie ganz offen im Podcast "Going Mental". Zuvor habe sie in ihrem Abschlussjahr in der Schule und an der Universität damit zu kämpfen gehabt. Mit den Dreharbeiten für die Mystery-Serie sei die Essstörung jedoch zurückgekehrt. "Wenn man in seinen frühen 20ern ist, hat der Körper noch mit Schwankungen zu kämpfen und mein Körper hatte sich einfach noch nicht eingependelt", erklärt die 28-Jährige ihre heutige Sicht.

Damals habe Camila insbesondere Probleme mit dem Essen von Kohlenhydraten gehabt. "Ich habe sie eine Zeit lang gemieden und dann eine ganze Menge davon auf einmal gegessen und daraufhin erbrochen. Es war ein grausamer Kreislauf", berichtet der "Do Revenge"-Star. Eine Therapie habe ihr dabei geholfen, "ihre Angst vor Brot hinter sich zu lassen".

