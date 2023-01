Sorgfalt und Mühe: Richard Gere teilt seine Gedanken zur Ehe

Richard Gere (73) plaudert ein wenig aus dem Nähkästchen. Der US-amerikanische Hollywoodstar war in seinem Leben bisher dreimal verheiratet. Von 1991 bis 1996 war er unter anderem der Mann an Cindy Crawfords (56) Seite gewesen. Seit 2018 ist er total happy mit seiner dritten Frau Alejandra Silva (39). Vor einer Woche turtelten die beiden total verliebt auf dem roten Teppich. Nun teilte Richard seine ehrlichen Gedanken zum Thema Ehe!

Im Interview mit Extra war Richard ordentlich in Plauderlaune und sprach munter über die Ehe – er wisse, dass eine Partnerschaft mit Ring am Finger viel Mühe und Sorgfalt erfordere – und nicht immer funktioniere. "Es ist also ein ständiges Überprüfen, um zu sehen: 'Funktioniert das?', und manchmal tut es das nicht. Man ist in verschiedene Richtungen gegangen und okay, man ist an verschiedenen Orten, und es gibt keinen Grund, zusammenzubleiben", erklärte der 73-Jährige dazu. Auch nach der Vermählung lerne man sich als Paar nämlich immer noch kennen.

In seiner Alejandra scheint Richard die richtige Frau gefunden zu haben. Nach ihrer Hochzeit schwebten sie total auf Wolke sieben. "Sie fühlen sich so wohl miteinander, haben Spaß zusammen und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft", hatte ein Insider damals gegenüber People verraten.

Getty Images Cindy Crawford und Richard Gere im Jahr 1993

Getty Images Richard Gere im April 2022

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva im Januar 2023

