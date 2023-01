"Spider-Man": Tobey Maguire bald wieder im Spinnen-Kostüm?

Wieder die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft? Tobey Maguire (47) spielte den netzschwingenden Helden erstmals 2002 in Sam Raimi's (63) Spider-Man. Zwei weitere Male verkörperte er die Rolle, bis er 2007 schließlich das Kostüm an den Nagel hing. Die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr endeten mit seinem Auftritt im dritten Teil "No Way Home" mit Tom Holland (26). Jetzt verriet Tobey, wie es mit dem Superhelden weitergeht!

In einer Buchvorschau auf Marvel.com zu "Spider-Man: No Way Home: Das offizielle Filmspezial" – das am 28. Februar erscheint – sprach der 47-Jährige über die Möglichkeit ein fünftes Mal in den Anzug zu schlüpfen: "Wenn die Leute [von Sony/Marvel] mich anrufen und fragen: 'Würdest du heute Abend vorbeikommen und abhängen?' oder 'Kommst du vorbei, um diesen Film zu machen, diese Szene einzusprechen oder dein Spider-Man-Ding abzuziehen?', würde ich mit 'Ja' antworten. Warum sollte ich da nicht zusagen wollen?"

Auch seine damalige Filmkollegin Kirsten Dunst (40) zeigte großes Interesse daran, wieder ein Teil des Superheldengenres zu sein. Immerhin stand sie Tobey in allen drei Teilen als Mary Jane Watson zur Seite. "Niemand hat bisher gefragt, aber das Multiversum geht ja immer weiter und weiter. Ich habe das Gefühl, dass das passieren könnte", gab sie im Interview mit Deadline zu.

Getty Images Tobey Maguire im Januar 2014 in Pasadena

Getty Images Tobey Maguire im September 2014 in Toronto

Getty Images Tobey Maguire und Kirsten Dunst 2007

