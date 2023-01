"Ekelhaft": Djamila Rowes Sohn schießt gegen Lucas Cordalis

Djamila Rowes (55) Sohn Jeremy teilt gegen Lucas Cordalis (55) aus! Die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin und der Sohn von Costa Cordalis (✝75) verbrachten in den vergangenen Wochen eine Menge Zeit gemeinsam im Dschungelcamp. Beide schafften es ins Finale. Kurz vor der Ziellinie ließ Lucas jedoch einen Kommentar ab, der ihm einen heftigen Shitstorm einbrachte: Er merkte an, dass Djamila seine Motivation, für seinen Vater um den Sieg zu kämpfen, nicht verstehen könne, weil sie im Heim aufgewachsen ist. Diese Aussage kann ihr Sohn kaum fassen!

Im Gespräch mit RTL ließ der 25-Jährige die Zeit seiner Mama im australischen Busch Revue passieren. Als Lucas über Djamilas Vergangenheit im Heim gesprochen hatte, war Jeremy fassungslos. "Da dachte ich mir: So ein ekelhafter Mensch. Dafür hätte er eigentlich eine Schelle verdient", wetterte er gegen den Mann von Daniela Katzenberger (36) und merkte an, dass er ihm gerne noch eine weitere Auseinandersetzung mit Gigi Birofio (23) gewünscht hätte, in der der Realitystar ihm die Meinung geigt.

Dass ihr Sohn so hinter ihr steht, hatte Djamila schon in der Show überrascht. Er war es, der ihr einen emotionalen Brief ins Camp geschickt hatte. "Ich würde mir wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Ich sehe ihn selten [...]. Mein Sohn geht manchmal auch nicht ans Telefon", hatte sie unter Tränen gegenüber ihren Mitstreitern angemerkt.

RTL Dschungelcamp-Finalisten 2023: Gigi Birofio, Lucas Cordalis und Djamila Rowe

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

RTL Djamila Rowe im Januar 2023

