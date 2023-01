Fake im Dschungel? So erklärt Lucas Cordalis die Vorwürfe

Wie erklärt sich Lucas Cordalis (55), dass die Öffentlichkeit ihn als unauthentisch wahrgenommen hat? Im Dschungelcamp wollte der Sohn von Costa Cordalis (✝75) wie einst sein Vater die Krone holen. Letztendlich hat es jedoch nur für den dritten Platz gereicht. Auf der Zielgeraden hatte der Sänger enorm an Beliebtheit verloren. Vor allem sein Mitstreiter Gigi Birofio (23) hatte ihm immer wieder vorgeworfen, nicht sein wahres Gesicht zu zeigen und nur sein Saubermann-Image wahren zu wollen. Nach seinem Auszug äußerte sich Lucas nun zu den Anschuldigungen.

Bei der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verteidigte sich Lucas. Wie konnte es zu den Fake-Vorwürfen kommen? "Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass Gigi das so oft gesagt hat, wenn ich ehrlich bin. Weil alle anderen im Camp haben das gar nicht so empfunden, habe ich das Gefühl", meinte Lucas. Nur der Italiener habe immer wieder dieses Wort benutzt. "Ich weiß nicht, ob er das vielleicht nicht ganz verstanden hat, was er sagt. Ich bin aber eben völlig anders als er. Vielleicht hat er mich auch als Mensch nicht verstanden", mutmaßte der Musiker.

Doch nicht nur Gigi, sondern auch die Siegerin Djamila Rowe (55) war im Camp nicht ganz überzeugt von Lucas' Aufrichtigkeit. "Bei Lucas weiß ich nicht so ganz, ob die Gespräche, die er mit uns führt, aus tiefem Herzen sind oder ob er aus Imagegründen mit uns spricht", hatte sie in der Show versucht, ihren Mitstreiter einzuschätzen.

