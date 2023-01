Megaverliebt: Blac Chyna teilt süße Paarbilder mit Lil Twin

Blac Chyna (34) und Lil Twin scheinen immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Seit rund zweieinhalb Jahren geht die Musikerin nun schon mit dem Rapper durchs Leben. Nachdem ihre Beziehung mit Rob Kardashian (35) größtenteils im Auge der Öffentlichkeit stattfand, gibt sie heutzutage nur selten Einblicke in ihr Liebesleben. Doch nun machte sie eine kleine Ausnahme: Blac Chyna teilte eine Reihe süßer Pärchenfotos mit ihrem Liebsten.

Auf ihrem Instagram-Account erfreute die 34-Jährige ihre rund 16,5 Millionen Follower nun mit den gemeinsamen Aufnahmen mit Lil Twin. Während sich der "Have My Money"-Interpret auf dem ersten Bild liebevoll an den Bauch seiner Partnerin schmiegt, zeigen andere Bilder das Paar total verliebt. So sitzt Blac Chyna auf den meisten Fotos auf dem Schoß des 25-Jährigen. Bei den Fans kamen die Schnappschüsse bestens an. "Ihr seid so süß zusammen" oder: "Ich freue mich für dich", lauteten nur einige Kommentare der entzückten User.

Auf den Bildern zog ein Umstand allerdings besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. So meinten zahlreiche Fans, dass sie unter Blac Chynas Oberteil einen kleinen Babybauch erkennen würden. "Sehe ich da ein Bäuchlein?", "Sie ist schwanger" oder: "Ich weiß nicht genau, aber ich sehe auch einen kleinen Bauch", schrieben die Nutzer unter dem Beitrag.

Instagram / blacchyna Blac Chyna im April 2020

Instagram / blacchyna Lil Twin und Blac Chyna im Januar 2023

Getty Images Blac Chyna bei den Oscars 2020

