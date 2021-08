Blac Chyna (33) ist über beide Ohren verliebt! Als Verlobte von Rob Kardashian (34) und Mutter seiner Tochter Dream (4) gelangte die Unternehmerin zu großer medialer Bekanntheit. Nachdem das Paar sich im April 2016 verlobt hatte, trennte es sich wenig später jedoch wieder. Seitdem hält die "Seen Her"-Interpretin ihr Liebesleben eher privat. Nun zelebrierte die Sängerin ihren ersten Jahrestag mit Lil Twin.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 33-Jährige nun ein Video der Überraschung ihres Liebsten. "Zu unserem Jahrestag hat Lil Twin mich mit diesem schönen Trip überrascht", berichtete Blac Chyna in ihrem Post und erklärte, sie sei darauf so gar nicht vorbereitet gewesen. "Vielen Dank, dass du dieses Jahr mit dir so viel besser gemacht hast", schwärmte die Beauty von ihrem Partner. "Ich bin wirklich froh, dass wir uns gefunden haben, ich liebe dich", versicherte das in Washington D.C. geborene Model abschließend.

Unter dem Reel drückten viele Fans und auch einige Promis ihre Begeisterung über den niedlichen Clip aus. So schrieb eine Userin beispielsweise, sie finde es gut, dass Blac Chyna ihre Beziehung eher geheim halte, und ein anderer Follower fügte hinzu: "Zufriedenheit steht dir gut!". Auch Lil Twin kommentierte den Beitrag verliebt mit den Worten "Alles Gute zum Jahrestag an die Liebe meines Lebens. Für immer und ewig".

Instagram / blacchyna Lil Twin und Blac Chyna im August 2021

Instagram / blacchyna Lil Twins Überraschung für Blac Chyna zum ersten Jahrestag

Instagram / blacchyna Blac Chyna im August 2021

