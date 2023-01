Nach Dschungel: Diese Lektion hat Jolina im Camp gelernt!

Die Zeit im Dschungel war für sie sehr wertvoll! Jolina Mennen (30) durfte leider nicht ins große Finale der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einziehen. Doch trotzdem ist die Influencerin alles andere als traurig. Durch die Zeit im australischen Dschungel konnte sich Jolina nach eigener Aussage wichtige Werte für ihre Zukunft aneignen. Gegenüber Promiflash offenbart Jolina, welche Lektion sie aus dem Dschungel mitnimmt!

Im Interview mit Promiflash schildert die Social-Media-Queen: "Ich neige dazu, unglaublich perfektionistisch zu sein und mich unter Druck zu setzen. Ich habe im Camp gelernt, dass es auch vollkommen in Ordnung ist, mit einer durchschnittlichen Leistung anzukommen, wenn man aber 100 Prozent gegeben hat." Jolina meint, sie sei nach dem Dschungel sehr stolz auf sich. "Ich nehme mir für mein weiteres Leben mit, dass ich mich nicht selbst so unter Druck setze", erklärt sie weiter.

Die 30-Jährige meint zu ihrem ungewollten Dschungel-Exit vor dem Finale: "Ich glaube, die Erwartungshaltung der Zuschauer an mich war von Anfang an einen Ticken zu hoch. Ich habe von Tag Eins an stark durchgezogen und im direkten Vergleich war bei Djamila (55) beispielsweise die Entwicklung größer."

Anzeige

RTL Jolina Mennen im Dschungeltelefon

Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige

RTL Jolina Mennen und Markus Mörl bei einer Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de