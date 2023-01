Nach Harry-Eklat: Plant König Charles ein Konter-Interview?

Setzt König Charles (74) etwa bald zur Gegenwehr an? Die britische Königsfamilie ist beinahe täglich Gesprächsthema in den Medien – doch seit Prinz Harry (38) mit "Reserve" seine Memoiren veröffentlichte, scheint der Trubel um die UK-Royals gar nicht mehr aufzuhören. In seinem Buch schießt der Rotschopf vor allem gegen seinen Bruder Prinz William (40). Der Palast zeigte jedoch keine Reaktion auf die Anschuldigungen des royalen Aussteigers. Doch damit ist möglicherweise bald Schluss – Charles soll ein eigenes Interview planen. Die ersten Details erfahrt ihr im Promiflash-Video!

