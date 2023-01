"Absolutes Wunschkind": Svenja Holtmann ist wieder schwanger

Svenja Holtmann ist in freudiger Erwartung! Seit 2013 gehen die Ex von Til Schweiger (59) und der Geschäftsführer Sönke Rosenkranz gemeinsam durchs Leben. Zwei Jahre später gaben sich die beiden das Jawort. Ihre beiden Söhne Carlo und Mika sollten in den darauffolgenden Jahren das Glück komplett machen. Die Familienplanung schien aber noch nicht abgeschlossen zu sein! Die 35-Jährige verkündete jetzt auf Instagram: Ihre Familie wird sich erneut vergrößern! Alle Infos zu Svenjas dritten Schwangerschaft erfahrt ihr im Promiflash-Video!

