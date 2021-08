Svenja Holtmann schwebt im Himmel der zweifachen Mamas! Die Ex-Freundin von Til Schweiger (57) hatte Anfang des Jahres eine süße Überraschung für ihre Fans: Nachdem ihr Partner und sie im September 2019 den ersten gemeinsamen Nachwuchs bekommen hatten, verkündete die Blondine: Sie sei erneut schwanger und es werde wieder ein Junge. Wenige Monate später ist es nun so weit: Voller Stolz stellt Svenja das jüngste Familienmitglied vor.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie bereits das erste Foto von ihrem zweiten Sohn und verrät in der Bildunterschrift direkt ein paar Details – wie zum Beispiel den Namen: Mika Jordi. Offenbar hat Svenja die ersten Tage als zweifache Mutter ganz privat genossen. Denn laut dem Post hat Mika schon am 7. August das Licht der Welt erblickt und das Herz seiner Eltern direkt im Sturm erobert. "Wir sind so verliebt", schwärmt sie.

In den Kommentaren wird sie bereits mit Glückwünschen überhäuft. Promi-Mamas wie Nina Bott (43), Anna Sharypova (33) und Annika Lau (42) gratulieren Svenja zu Baby Nummer zwei. Auch Sandra Kuhn schließt sich an, und vor allem eine Sache begeistert sie sehr: "So ein schöner Name." Wie gefällt euch der Name? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Sönke Rosenkranz und Svenja Holtmann 2015

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmanns Sohn Mika Jordi

Anzeige

Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann während ihrer ersten Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de