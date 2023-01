An Gerard Piqués Geburtstag: Shakira plant neuen Diss-Track!

Shakira (45) hat noch lange nicht genug! Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass sich die Musikerin und ihr Partner Gerard Piqué (35) getrennt haben. Angeblich soll der Ex-Fußballprofi die Sängerin betrogen haben – das habe sie angeblich anhand eines verdächtigen Marmeladenglases aufgedeckt. Nach der Trennung ließ es sich Shakira nicht nehmen, in ihrem Song gegen ihren Ex zu schießen. Nun plant sie einen weiteren Diss – und der soll an seinem Geburtstag erscheinen!

Die spanische Zeitung Marca berichtet nun, dass Shakira ausgerechnet an Gerards Ehrentag, dem 2. Februar, einen neuen Diss-Track veröffentlichen will. Das Lied nahm die 45-Jährige zusammen mit Karol G (31) auf – die kolumbianische Sängerin hatte ihre Kollegin nach ihrer Trennung immer unterstützt. Worum genau es dieses Mal in dem Song gehen soll, ist allerdings ein noch gut gehütetes Geheimnis.

Während Shakira ihre Trennung und Gerards mutmaßlichen Seitensprung mit ihrer Musik verarbeitet, ist der Ex-Sportler inzwischen wieder vergeben. Vor wenigen Tagen hatte der 35-Jährige seine Beziehung zu Clara Chia Marti offiziell gemacht – mit ihr soll er Shakira auch betrogen haben.

Shakira im Juli 2010

Karol G im November 2022

Gerard Piqué und seine neue Freundin

