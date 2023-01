Gourmet in Mexiko: Isst David Beckham Ameisen und Käfer?

Was kommt denn hier bei David Beckham (47) auf den Teller? Der ehemalige Profifußballer war schon in seiner aktiven Karriere als Sportler beruflich viel unterwegs. Heute reist er besonders gerne mit seiner Familie. Dass die England-Legende sich für Kultur und Kulinarik anderer Länder auch ganz praktisch interessiert, beweist er mit seinen neuesten Bildern: Es scheint, als stünden Käfer auf Davids Speiseplan!

Im Netz postete David nun Fotos, auf denen neben Guacamole und Reispudding auch krosse Käfer und Ameisen zu sehen sind. Das machte der 47-Jährige auch mit kleinen Krabbeltier-Emojis auf den Schnappschüssen seiner Instagram-Story deutlich. Der "Inter Miami CF"-Besitzer befindet sich zurzeit wohl in Mexiko. In dem Land sind Insekten Bestandteil der Esskultur. Es scheint, als habe sich David diese authentische mexikanische Delikatesse auf seiner Reise nicht entgehen lassen.

Erst vor ein paar Tagen war der Fußball-Star kulinarisch noch ganz anders unterwegs. Er verbrachte einen Pizza-Abend in einem Restaurant in Miami. Die Fotos, die er im Internet teilte, zeigten, dass auch seine Tochter Harper (11) sowie Tom Brady (45) mit dessen Tochter Vivian mit von der Partie waren. In der Küche stand sein Sohn Cruz (17), der die Pizza eigenhändig für ihn zubereitete.

Anzeige

Instagram / davidbeckham Reispudding, Käfer und Guacamole in Mexico 2023

Anzeige

Instagram / davidbeckham Käfer und Ameisen in Mexico 2023

Anzeige

Instagram / davidbeckham David Beckham in Mexico 2023

Anzeige

Wie findet ihr es, dass David Käfer isst? Total cool und mutig! Ich finde es eklig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de