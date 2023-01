Hate gegen Lucas? Iris Klein schießt gegen Danni Büchner

Iris Klein (55) teilt zurzeit ganz schön aus! Während ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) bis vor ein paar Tagen noch im Dschungelcamp um den Sieg kämpfte, sorgte die Influencerin in der realen Welt für Schlagzeilen: Die Reality-TV-Darstellerin hat ihrem Mann Peter Klein öffentlich vorgeworfen, ihr untreu gewesen zu sein! Angeblich soll er seiner Frau mit einer anderen Dschungelcamp-Begleitung in Australien fremdgegangen sein – und zwar mit Yvonne Woelke (41). Die Beschuldigten bestreiten das Ganze bisher. Jetzt wütete Iris im Netz gegen eine weitere Person: Daniela Büchner (44)!

Via Instagram veröffentlichte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) einen Screenshot eines Zeitungsartikels, in dem behauptet wird, Danni und ihre Tochter Joelina Karabas (23) hätten im Rahmen des Dschungelcamps öffentlich gegen Lucas ausgeteilt. Das schmeckte seiner Schwiegermutter so gar nicht: "Und für die hat Lucas damals so viel Geld gespendet, nach dem Tod von Jens? Dafür wird er nun öffentlich beleidigt? Wie böse", stichelte Iris gegen Danni. Doch offenbar ist an den Behauptungen der Zeitung nichts dran...

Danni wiederum betonte nämlich in ihrer Instagram-Story, dass sie nie ein schlechtes Wort über Lucas verloren habe – und dass lediglich ihre Tochter sein Verhalten im Dschungelcamp kritisiert habe. Dann holte sie aus: "Geld gespendet für uns hat Lucas noch nie. Damals sind er und Costa beim Benefizkonzert für die Familie Büchner wie andere Künstler kostenlos aufgetreten. Das war sehr nett. Das macht ihn aber vier Jahre später nicht unantastbar und Kritik wird ja wohl erlaubt sein." Abschließend empfahl sie Iris und ihrer Familie, sich doch lieber auf deren aktuellen Probleme zu konzentrieren.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis im August 2019

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und ihre Tochter Joelina auf der Hochzeit von Lisha und Lou

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Fernsehstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de