Laut Dschungel-Stars: So mies benahm sich Cosimo im Hotel

Cosimo Citiolo (41) lässt bei seinen Kollegen den Puls höher schießen! Der Realitystar nahm an der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel teil. Bereits einen Tag nach dem Ende der Show kam es zu vielen Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnern: Bei der Wiedersehens-Show wurde dem Ex-DSDS-Kandidaten von Cecilia Asoro und Papis Loveday (46) schlechtes Benehmen vorgeworfen – vor allem gegenüber einem Kameramann soll er sich respektlos verhalten haben. Cecilia und Papis meldeten sich jetzt mit Details erneut zu Wort!

Im RTL-Interview schoss die Beauty heftig gegen den 41-Jährigen: "Sorry, wenn man versucht, zwei Wochen lang eine Fassade zu machen und er dann gut ausgestrahlt wurde und er hier dann rumläuft, als ob er ein Megastar ist und die Leute anpampt, auf Djamilas Begleitung losgeht, Djamila beleidigt", zählte Cecilia auf. Auch Papis hielt sich nicht zurück und war sichtlich wütend: "Er ist heute Morgen mit seiner Sonnenbrille zu spät gekommen und der Kameramann hat gefragt 'Okay, kannst du die Brille vielleicht wegnehmen?' und er hat den Kameramann dann blöd angemacht."

Bei der Abreise der Camper soll es dann zu weiterem Zoff gekommen sein. Laut Cecilia habe sich Cosimo am Telefon über seine einstigen Mitstreiter beklagt. "Der hat am Telefon Dinge gesagt, wie: 'Ich werde die lebendig begraben' und so eine Scheiße", packte sie in ihrer Instagram-Story aus.

RTL Cosimo Citiolo im Dschungeltelefon

RTL Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

RTL Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Teilnehmerin

