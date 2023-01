Marc Terenzi verletzt: Dschungelcamp-Afterparty eskalierte!

Nach dem Ende der Dschungelcamp-Dreharbeiten ging es Down Under noch ordentlich rund! In den vergangenen zwei Wochen kämpften Lucas Cordalis (55), Luigi Birofio (23) und Co. im australischen Regenwald um die begehrte Dschungelkrone: Im großen Finale setzte sich dann letztendlich Djamila Rowe (55) gegen ihre Mitstreiter durch und wurde zur neuen Busch-Majestät gekrönt. Das Ende der beliebten TV-Show feierten die Promis dann auch noch ausgiebig – offenbar zelebrierten sie sogar ein bisschen zu wild: Die Party eskalierte derart, dass die Security anrücken musste und Marc Terenzi (44) sich verletzte!

Von der wilden Sause will jetzt Bild erfahren haben: Einige der Dschungelcamp-Kandidaten haben offenbar gemeinsam mit ein paar Begleitern eine Fete im Versace Hotel geschmissen, die zu später Stunde sogar noch auf den Zimmern fortgesetzt worden sei. Dort habe dann sogar die Security nach dem Rechten sehen müssen. "Wir haben halt gefeiert und da kann es auch mal lauter werden", rechtfertigte sich Verena Kerths (41) Verlobter Marc.

Für den Dschungelkönig aus dem Jahr 2017 endete die Feier jedoch mit einer Blessur! Der gebürtige US-Amerikaner trug am Morgen danach nämlich ein Pflaster unter dem linken Auge. Er erklärte: "Mein Badezimmer ist übergelaufen. Ich bin mit meinen Badelatschen ausgerutscht und habe mich am Auge verletzt."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

RTL Lucas Cordalis, Jolina Mennen, Gigi Birofio, Cosimo Citiolo und Djamila Rowe im Dschungelcamp 2023

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

