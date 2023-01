Mit süßem Foto: Loredana Wollny verrät das Babygeschlecht!

Loredana Wollny (18) gewährt ihren Fans neue Einblicke in ihr Babyglück! Die Tochter von TV-Großfamilienoberhaupt Silvia Wollny (57) ist vor ein paar Wochen zum ersten Mal Mama geworden. Genauere Details zu ihrem Baby gab sie allerdings noch nicht preis – bis jetzt: Nun verriet sie das Geschlecht ihres kleinen Wunders. "Unser Sohn ist am 20. Dezember 2022 geboren, unser ganzer Stolz", betonte die frischgebackene Mutter und schwärmte zudem: "Wir genießen die Zeit in vollen Zügen."

