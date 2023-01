"Nicht vor den Kindern": Kim Kardashian tadelt Paparazzo

Das lässt Kim Kardashian (42) nicht durchgehen! Der Realitystar hat vier gemeinsame Kinder mit Kanye West (45). Die beiden Ex-Eheleute und ihre Kids sind ein beliebtes Ziel der Paparazzi: Wo immer Kim auftaucht, wird sie umschwärmt von Kameras und mit Fragen gelöchert. So auch nach einem Basketballspiel ihrer Tochter North (9). Und das passte Kim gar nicht: Sie wies den Paparazzo in die Schranken!

"Hey Kim, was sagst du dazu, dass Kanye das Telefon eines Paparazzo auf den Boden geworfen hat?", wurde die 42-Jährige beim Verlassen der Sporthalle gefragt. Im Schlepptau hatte die Vierfach-Mama ihre zwei ältesten Kinder. "Hör auf damit, mich so etwas vor meinen Kindern zu fragen", entgegnete Kim klar und bestimmt, bevor sie zu ihren Kindern ins Auto stieg. In dem Video, das PageSix vorliegt, ist auch ein "Bitte geht weg!"-Ruf von einem ihrer Kinder zu vernehmen.

Der Telefon-Vorfall, nach dem Kim gefragt wurde, hatte sich anscheinend nur wenige Stunden vor Norths Basketball-Match abgespielt. Ein Twitter-Video zeigt, wie der Rapper eine unbekannte Frau in einem Auto mehrmals auffordert, ihn nicht mehr zu filmen. Als die Frau damit weitermacht, reißt er ihr das Handy aus der Hand und wirft es in hohem Bogen weg.

@CelebCandidly/Snorlax/MEGA Kim Kardashian mit ihrer Tochter North, 2022

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian und ihr Sohn Saint

Getty Images Kanye West, Rapper

