Kim Kardashian und Tristan Thompson gemeinsam unterwegs!

Tristan Thompson (31) verlor vor Kurzem seine geliebte Mutter Andrea, die an den Folgen eines Herzinfarkts starb. Auch wenn der Basketball-Star durch sämtliche Fremdgeh-Skandale seine Beziehung zu Khloé Kardashian (38) zerstört hatte, steht seine Ex und deren Familie in dieser schwierigen Zeit jetzt hinter ihm. Selbst Kim (42), die nie der größte Fan des Sportlers war, fühlt wohl mit ihm. Tristan und Kim wurden nun gemeinsam gesichtet!

Wie Just Jared berichtet, gingen die Unternehmerin und der Sportstar am Freitag zusammen zu einem Basketballspiel von Kims Tochter North (9). Mehrere Fotos zeigen Kim in einem roten Trikot und einer großen Sonnenbrille, Tristan ist bis auf weiße Sneaker ganz in Schwarz unterwegs. Während die Ex von Kanye West (45) auf den Schnappschüssen starr nach vorne blickt, schaut ihr Begleiter auf den Boden.

Obwohl die Beziehung zwischen Tristan und Khloé nicht im Guten auseinandergegangen war, zollten die Zweifach-Mama, Kim und Kris Jenner (67) Tristans Mutter Respekt, indem sie auf deren Beerdigung waren. Khloé teilte zudem einen emotionalen Tribut an Andrea in den sozialen Medien.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Mutter Andrea im Mai 2019

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram/realtristan13 Tristan Thompson im April 2022

