"Stilvoll und schön": Ireland Baldwin verrät den Babynamen

Alles bleibt einheitlich! Ireland Baldwin (27) – die Tochter von Kim Basinger (69) und Alec Baldwin (64) – verkündete im Dezember vergangenen Jahres die frohe Botschaft: Sie und ihr Partner RAC werden zum ersten Mal Eltern. Wann genau ihr kleines Mädchen auf die Welt kommen wird, ist noch nicht bekannt. Doch um die Wartezeit etwas erträglicher für die Fans zu gestalten, verriet Ireland nun den Namen!

Während eines Interviews im "Girlboss Radio-Podcast" gab das Model bekannt, wie ihr Töchterchen heißen wird: "Wir geben ihr den Namen Holland. Ich bin Ireland, also geben wir ihr einen anderen Ländernamen, da wir es einheitlich halten wollten." Ein anderer Grund sie so zu nennen sei, dass sie ein großer Fan der Schauspielerin Holland Taylor (80) ist: "Ich habe diesen Namen schon immer geliebt, seit ich jung war. Ich dachte einfach, dass das so ein stilvoller, schöner Name ist, also haben wir uns für Holland entschieden."

Worauf sich die 27-Jährige am meisten am Eltern sein freut, "sind die vielen Dinge, die ich mir als Kind gewünscht hatte und nie bekommen habe." "Es ist cool, dass ich diese Person bedingungslos lieben darf und mein Bestes tun kann, um sie so gut wie möglich für diese Welt zu wappnen und so knallhart wie möglich zu machen", sagte Ireland.

Ireland Baldwin mit ihrem Partner RAC

Ireland und Alec Baldwin

Ireland Baldwin im Januar 2020 in Los Angeles

