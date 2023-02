"Alles Schweine": Leony hat "Fußballerverbot" von Bruder

Sie kommt gut alleine klar! Die Sängerin Leony ist in der diesjährigen Staffel von DSDS das neue Gesicht in der Jury neben Dieter Bohlen (68), Katja Krasavice (26) und Pietro Lombardi (30). Einige ihrer Songs kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder – beispielsweise das Lied "Remedy". Auf Spotify verzeichnet der Track mittlerweile schon über 72 Millionen Streams. Karrieretechnisch scheint es also zu laufen, doch wie sieht es in der Liebe aus? Leony kann zurzeit gut darauf verzichten – auch wenn die Möglichkeiten da sind.

"Durch Instagram ist es natürlich so, dass jeder jedem relativ einfach schreiben kann und da slidet schon mal der ein oder andere Fußballer in meine DMs", verrät die Sängerin in einem Interview mit RTL. Doch das scheint so gar nicht Leonys Beuteschema zu sein. "Ich habe erstens Fußballerverbot von meinem Bruder, der ist selber Fußballer und in der dritten Liga und der sagt, das sind alles Schweine. Mein Exfreund war auch Fußballer", fügt sie lachend hinzu.

Für sie stehe momentan ihre Karriere und ihre Musik an oberster Stelle. "Es ist einfach schwierig momentan da jemanden reinzukriegen", führte sie ihre Gedanken zum Thema Liebe weiter aus und erwähnte noch mal explizit, dass sie gerade auch niemanden reinkriegen wolle. "Es wird sich wahrscheinlich alles in meinem Leben verändern nach DSDS", prognostizierte sie ihre Zukunft. Darauf freue sie sich, gleichzeitig habe sie aber auch Angst, dass ihr das neue Leben nicht gefallen wird.

Instagram / leony.music Leony, Sängerin

RTL / Viktor Schanz Popstar Leony

Instagram / leony.music Leony, Musikerin

