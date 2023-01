Zuckersüß! John Legend teilt erstes Foto mit Tochter Esti

John Legend (44) ist im Baby-Glück! Im August des vergangenen Jahres hatte seine Ehefrau Chrissy Teigen (37) überglücklich verkündet, dass sie wieder in freudiger Erwartung ist. Zuvor hatte sich die zweifache Mutter aus gesundheitlichen Gründen einer Abtreibung unterziehen müssen. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihre Tochter Esti Maxine hat das Licht der Welt erblickt. Nun teilte John erstmals einen Schnappschuss von sich gemeinsam mit seinem Baby!

"Unsere neue Liebe", betitelte der 44-Jährige voller Stolz die putzige Aufnahme auf Instagram. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht lächelt der Sänger auf dem Foto in die Kamera. Dabei hält er seine kleine Tochter im Arm, welche voller Neugier in die Linse guckt. Die Fans und Freunde des Musikers sind sich in den Kommentaren einig: Esti sieht aus wie ihr berühmter Vater! "John, sie ist wunderschön! Und auf jeden Fall dein Zwilling", kommentierte ein User das Bild.

Wenige Tage zuvor hatte sich der dreifache Vater mit rührenden Worten im Netz gemeldet. "Ich bewundere Chrissys Stärke und Belastbarkeit und bin so begeistert, wie Luna und Miles ihre kleine Schwester in die Arme schließen. Ich bin so so dankbar, aber das scheint kein ausreichendes Wort zu sein", hatte der "All of Me"-Interpret geschwärmt.

Anzeige

Getty Images John Legend, Sänger

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de