DSDS-Überraschung: Schäfer Heinrich begleitet besten Freund

Bei DSDS gab es heute einen Überraschungsauftritt. Mit Staffel 20 sucht das Urgestein der Castingshows in diesem Jahr ein letztes Mal einen neuen Superstar. In der großen Jubiläumsstaffel gab es bereits die ersten unerwarteten Auftritte: Unter anderem durfte Kultkandidat Menderes (38) ein großes Comeback bei Chefjuror Dieter Bohlen (68) feiern. In der aktuellen Folge überraschte nun auch der Schlagersänger Schäfer Heinrich (56) die Jury.

In der heutigen Folge "Deutschland sucht den Superstar" versucht Kandidat Louis sein Glück vor der Jury. Zur Unterstützung bringt der Volksmusik-Fan seinen besten Kumpel Heinrich mit. "Schäfer Heinrich habe ich kennengelernt, als ich mein erstes eigenes Konzert veranstalten wollte, und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Er ist mein bester Buddy", meint der 24-Jährige. Schließlich darf Heinrich sogar seinen Hit "Das Schäferlied" vortragen. Für die nächste Runde reicht es für Louis dann zwar nicht, aber von der innigen Freundschaft ist auch die Jury angetan. "Behaltet euch die Freundschaft bei", meint Pietro Lombardi (30).

Dass Louis trotz seines jungen Alters die Liebe zur Volksmusik entdeckte, verdankt er seinen Großeltern. Weil seine Eltern früh verstorben sind, wuchs er bei Oma und Opa auf. Letzterer habe ihn dann mit der Leidenschaft für Die Amigos angesteckt. "Die Musik von denen hat mir geholfen, das mit meinen Eltern zu verarbeiten", erklärt Louis.

ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

RTL / Stefan Gregorowius Louis, Kandidat bei DSDS 2023

