"Hochzeit auf den ersten Blick"-Aus: Natascha verkauft Kleid

Natascha hat scheinbar mit ihrer Zeit bei Hochzeit auf den ersten Blick abgeschlossen! Im vergangenen Jahr gaben sie und Dennis sich in der Show das Jawort. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Frischvermählten nicht zueinander passen. Heute haben die einstigen Eheleute gar keinen Kontakt mehr zueinander. Jetzt scheint die TV-Bekanntheit endgültig mit dem Format abschließen zu wollen: Im Netz verkauft Natascha ihr Hochzeitskleid!

Auf ihrem Account auf Instagram bot der Realitystar seinen Fans das Hochzeitskleid zum Verkauf an: "Ich starte morgen früh mit der Versteigerung. Schaut gerne auf meinem Profil für weitere Fotos", schreibt Natascha zu zwei Aufnahmen von ihrem Traum in Weiß. Das Startgebot für die Robe liegt bei 200 Euro. Natascha freue sich "über jedes Gebot".

Während seine Ex-Frau ihr Hochzeitskleid verkauft, hat Dennis seine Show-Teilnahme dennoch positiv in Erinnerung: "Ich bereue es nicht, an 'Hochzeit auf den ersten Blick' teilgenommen zu haben", stellte er im Promiflash-Interview klar. So habe er im Rahmen der Show viel über sich selbst erfahren: "Du musst dich extrem reflektieren und in dich reinhören, wie du wirklich in den Situationen reagieren würdest."

Sat.1 Dennis und Natascha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Dennis, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2022

Instagram / drsandratherapy Dennis, Natascha und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

