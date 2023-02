Keke Palmer gibt einen Hinweis auf den Namen ihres Babys!

Keke Palmer (29) deutet den Namen ihres Kindes an! Die Schauspielerin hatte im vergangenen Dezember ihre Fans mit den Neuigkeiten überrascht, dass sie und ihr Freund Darius Jackson zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem verrät sie immer wieder süße Details über ihre Schwangerschaft. Zuletzt plauderte die werdende Mama aus, dass sie einen Jungen erwartet. Nun enthüllte Keke Details über den Namen des Kleinen.

In ihrem Podcast Baby, This is Keke Palmer plauderte die 29-Jährige ganz offen darüber, dass sie und ihr Partner sich bereits auf einen Namen für ihren Sohn geeinigt haben. "Wir sagen den Namen nicht, aber er ist amerikanisch. Er hat einen schwarz-amerikanischen Hintergrund", verriet sie. Außerdem sei er nicht zu außergewöhnlich: "Wir wollen nichts zu Einzigartiges. [...] Es ist einfach ein schöner, natürlicher [Name]", erklärte Keke weiter.

Die "Emergency Room"-Darstellerin kann es wohl gar nicht mehr erwarten, bis ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt. Im Podcast "Las Culturistas" hatte Keke verkündet: "Ich bin so aufgeregt, mit meinem verdammten Baby zu tanzen. Ich bin bereit, all die Liebe zu geben. Ich denke jeden Tag daran." Voller Vorfreude hatte sie sich außerdem diese Fragen gestellt: "Wie wird es sein, wenn ich dich zum ersten Mal sehe? Wie werden unsere ersten gemeinsamen Momente sein?"

Getty Images Darius Jackson und Keke Palmer, Oktober 2021

Getty Images Keke Palmer, Januar 2023

Getty Images Keke Palmer, Oktober 2022

