Neue Staffel: Konzept von "Leben leicht gemacht" geändert

Änderungen bei Leben leicht gemacht! Seit Jahren gilt das beliebte Format als erfolgreichste Abnehmshow im deutschen Fernsehen. 20 motivierte Frauen und Männer stellen sich den harten Challenges, um ihre Leben umzukrempeln und ihren Kilos den Kampf anzusagen. Doch noch bevor die diesjährige Staffel ab dem 5. Februar im TV zu sehen ist, wurde jetzt bekannt: Das Konzept von "Leben leicht gemacht" wurde geändert!

Das berichtet jetzt Quotenmeter: So reisen statt 20 Teilnehmer gleich 30 Kandidaten nach Griechenland – allerdings können sich dort nur 20 für die Abnehmshow qualifizieren. Das soll allerdings nicht die einzige Änderung bleiben: Statt einem Camp gibt es in diesem Jahr ein Luxus- und ein Basic-Camp. Während sich einige Teilnehmer in der glamourösen Unterkunft über ein Fitnessstudio und einen Pool freuen dürfen, wohnen ihre Mitstreiter in einem Matratzenlager mit Outdoor-Duschen und LKW-Reifen als Trainingsgeräten. "Mit den zwei Camps sorgen wir für eine Extraportion Motivation!", erklärte die Show-Moderatorin Christine Theiss (42).

Doch warum die ganzen Änderungen? Nachdem die Show im vergangenen Jahr erstmals unter dem neuen Namen ausgestrahlt worden war, büßte das Format Zuschauerzahlen ein: Während die letzte Staffel mit dem Namen "The Biggest Loser" 2021 einen Marktanteil von über elf Prozent markierte, sank die Reichweite im vergangenen Jahr von fast zwei Millionen auf weniger als 1,5 Millionen Zuschauer.

Sat.1 Die "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidaten

Sat.1 Dr. Christine Theiss bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Sat.1 Die "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Kandidaten

